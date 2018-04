Corée du Nord : le régime annonce l'arrêt des essais nucléaires

Sur l'écran géant à Pyongyang, la présentatrice de la télévision nord-coréenne. D'habitude, c'est elle qui annonce au pays chaque essai nucléaire. Cette fois, son message est totalement différent : "Ce 21 avril 2018, nous suspendons nos essais nucléaires et essais balistiques intercontinentaux." Voilà ce qu'a décidé le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un : il n'y aura plus d'exercices de tirs de missile à longue portée, comme ceux qui peuvent atteindre les États-Unis.

Une initiative qui laisse sceptique

Le Président américain, lui, s'en félicite sur son canal de communication habituel : Twitter. "C'est une très bonne nouvelle pour la Corée du Nord et pour le monde. Un grand progrès", a-t-il publié.



La Corée du Nord s'est également engagée à fermer son site d'essai nucléaire souterrain Punggye-Ri, au nord du pays. Mais le régime ne promet, ni la destruction de son arsenal existant, ni l'arrêt des tirs à court et moyenne portée. Voilà pourquoi, même si la Corée du Sud salue l'annonce, le Japon, lui, reste prudent. Cette annonce intervient à moins d'une semaine de la rencontre prévue entre Kim Jong-un et son homologue sud-coréen Moon Jae-in. La troisième seulement en 65 ans.

Le JT

Les autres sujets du JT