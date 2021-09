Corée du Nord : trois questions sur les nouveaux tirs d'essai de missiles réalisés par Pyongyang

Une provocation de plus de la Corée du Nord. Le pays dirigé par Kim Jong-un a annoncé, lundi 13 septembre, avoir réalisé avec succès des tirs d'essai de nouveaux missiles de croisière. D'après l'agence de presse nord-coréenne KCNA, ces projectiles ont parcouru 1 500 km avant d'atteindre leur cible, inconnue à ce jour. En mars, déjà, les précédents tirs avaient été interprétés comme un signe de défi à l'égard de l'administration du président américain Joe Biden.

Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies interdisent pourtant à la Corée du Nord la poursuite de ses programmes d'armement nucléaire et de missiles balistiques. Fin août, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) avait fait état de "signes" démontrant que la Corée du Nord semblait avoir redémarré son réacteur produisant du plutonium dans un complexe nucléaire au nord de la capitale Pyongyang. Franceinfo revient sur ces nouveaux tirs nord-coréens.

L'agence officielle nord-coréenne affirme que "l'efficacité de ce système d'armement a confirmé son excellence", célébrant une "arme de dissuasion" destinée à "contrer les manœuvres militaires des forces hostiles". Ces missiles de croisière longue portée, s'il est confirmé que le pays les possède, représenteraient une avancée technologique pour la Corée du Nord, selon les analystes.

Tels qu'ils sont décrits par l'agence KCNA, ces missiles sont "une menace considérable", s'inquiète Park Won-gon, spécialiste de la Corée du Nord à l'université pour femmes Ewha (Séoul, Corée du Sud), interrogé par l'AFP. "Si [la Corée du] Nord a suffisamment miniaturisé les têtes de ses missiles nucléaires, elles peuvent aussi être chargées sur des missiles de croisière", spécule-t-il, redoutant de nouveaux tests, à son sens "fort probables".

North Korea tested a 1500 km-range cruise missile, which is capable of delivering a nuclear or conventional warhead against targets throughout South Korea and Japan. A short thread. https://t.co/2BivABm3mR