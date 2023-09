Haut-Karabakh : retour sur 30 ans de conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie

Durée de la vidéo : 1 min

L'Arménie a dit, dans la matinée du mercredi 27 septembre, avoir accueilli 28 000 réfugiés du Haut-Karabakh depuis dimanche. Le journaliste Étienne Leenhardt, présent sur le plateau du 8 Heures, fait le point sur le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui dure depuis 30 ans.

Le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie autour du Haut-Karabakh a provoqué la fuite de milliers d'habitants de l'enclave. Ainsi, l'Arménie a indiqué, dans la matinée du mercredi 27 septembre, avoir accueilli 28 000 réfugiés du Haut-Karabakh depuis dimanche. Présent sur le plateau du 8 Heures, le journaliste Étienne Leenhardt revient sur ce conflit. Dans cette enclave, "il y a 120 000 Arméniens qui vivaient jusqu'ici" sur un total de 140 000 habitants, explique-t-il.



"En 30 ans, il y a eu trois guerres"

"C'est une région qui a été rattachée à l'Azerbaïdjan au moment de l'Union soviétique, et à la fin de l'Union soviétique au début des années 90, les Arméniens ont tenté de la récupérer", rappelle le journaliste. "En 30 ans, il y a eu trois guerres, et très récemment, lors de la dernière guerre, l'armée azerbaïdjanaise a réussi à couper le corridor de Latchine, une route de 60 kilomètres qui relie le Haut-Karabakh à l'Arménie", expose Étienne Leenhardt. "Une fois cette route coupée, le Haut-Karabakh a été asphyxié, les Azerbaïdjanais ont remporté la guerre, et on en est là aujourd'hui", ajoute le journaliste. C'est par ce corridor que fuient à présent les Arméniens, que l'armée azerbaïdjanaise a "rouvert opportunément", précise-t-il.