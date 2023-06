Colombie : les quatre enfants rescapés toujours hospitalisés mais hors de danger

Durée de la vidéo : 2 min.

FRANCE 3

Article rédigé par V.Lerouge, J-B.Robert - France 3 France Télévisions

Les quatre enfants de 13, 9, 5 et un 1 an ont été retrouvés sains et saufs vendredis dans la jungle colombienne après le crash de leur avion, survenu le 1er mai dernier. Depuis, on en sait plus sur le calvaire qu’ils ont vécu.

Un moment incroyable, un sauvetage inespéré, filmé par l’un des secouristes. Soleiny, 9 ans, et Tien, 5 ans, apparaissent très amaigris, le regard hagard. Leur petite sœur, Cristin, de 1 an, est serrée dans les bras d’un sauveteur. Après 40 jours à errer dans la jungle, ils sont déshydratés. La première urgence est de leur donner à boire. Le soir de leur sauvetage, les enfants ont été transférés, par avion militaire, dans un hôpital de Bogotá.

"Leur maman est restée en vie pendant 4 jours" Ils parlent peu, mais livrent quelques détails de leur calvaire. "Tout ce que l’aînée m’a dit, c’est que leur maman est restée en vie pendant quatre jours. Et avant de mourir, elle aurait dit ‘Partez pour retrouver votre père’", rapporte Manuel Miller Ranoque, le père de deux des enfants. Les enfants sont toujours hospitalisés, mais leur vie est désormais hors de danger.