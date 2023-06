Italie : Silvio Berlusconi, l’homme aux multiples vies

Silvio Berlusconi était surnommé l’immortel. Malgré les procès, les défaites et les affaires, l’ancien président du Conseil était toujours un acteur majeur de la politique

Silvio Berlusconi aimait plaire, que ce soit aux électeurs ou aux femmes. Il a été trois fois président du Conseil et a profondément marqué les trente dernières années en Italie. Né en 1936 à Milan, il est tour à tour vendeur d’aspirateur, animateur de variété et chanteur sur les bateaux de croisière. Dans les années 80, il devient propriétaire d’un empire télévisuel en Italie et même actionnaire d’une chaîne privée en France. Il devient aussi propriétaire de l’AC Milan, où il obtiendra de nombreux succès.

Une carrière politique importante

À l’âge de 55 ans, il débarque en politique et ringardise toute la classe politique italienne. Il est élu président du conseil, et crée de toute pièce un parti de droite très libéral, et à son service exclusif. Il était surnommé le Cavaliere, en partie pour sa capacité à conquérir de nouveaux territoires.

Mais, il exaspère aussi souvent ses partenaires européens et les habitue à des déclarations à l’emporte-pièce. Dans les années 2010, il est rattrapé par ses affaires de mœurs, à cause de soirées avec des prostituées mineures. Réélu sénateur à Milan en septembre dernier, il était un acteur important de la coalition de droite, dirigée par Giorgia Meloni.