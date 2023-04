Rencontre entre Emmanuel Macron et Xi Jinping : "Il y aura peu d'avancées sur le dossier ukrainien" selon une spécialiste de la Chine

La rencontre, jeudi, entre Emmanuel Macron et Xi Jinping ne permettra pas d'avancer sur la guerre en Ukraine estime sur franceinfo la spécialiste de la Chine Alice Ekman. Selon elle, la rencontre doit notamment permettre de renforcer les liens économiques entre la France et la Chine.

"Il y aura peu d'avancées sur le dossier ukrainien", anticipe jeudi 6 avril sur franceinfo Alice Ekman, responsable de l’Asie à l’Institut des études de sécurité de l’Union européenne et auteur de "Dernier vol pour Pékin" aux Editions de l’Observatoire. Emmanuel Macron doit rencontrer dans la journée le président chinois Xi Jinping. Les deux hommes seront ensuite rejoints par la présidente de la Commission européenne Ursula Von Der Leyen.

>> Visite d'Emmanuel Macron en Chine : le président de la République espère enrayer le rapprochement entre Xi Jinping et Vladimir Poutine

Alors que la pression internationale monte pour inciter la Chine à s'impliquer pour la paix en Ukraine, "cela va être très difficile", assure Alice Ekman, à cause de positions divergentes. "Xi Jinping est totalement du côté de Vladimir Poutine", assure-t-elle, "il l'a réitéré lors de sa visite à Moscou il y a deux semaines, en souhaitant au président russe qu'il soit réélu en 2024". "Mais il y a aussi l'identification d'un ennemi commun du côté de Pékin et de Moscou", poursuit la chercheuse, "en désignant les Etats-Unis et plus largement l'occident et l'OTAN. On a une polarisation du monde qui est assez nette".

Coopération économique

Quand à la caractérisation des faits, là encore, pas de terrain commun : "La Chine ne parle pas d'invasion russe de l'Ukraine", rappelle Alice Ekman, "et n'a jamais condamné les positions ou actions russes. Au contraire, la Chine s'est par exemple opposée à l'exclusion de la Russie du conseil des droits de l'homme". Par ailleurs, dans son plan en 12 points sur le dossier ukrainien, Pékin "parle de respecter la souveraineté, mais pas seulement de l'Ukraine : de tous les les pays."

Sur le volet économique des relations entre les deux pays, "l'objectif est de retisser des liens et prolonger la coopération économique dans des secteurs traditionnels que sont le nucléaire civil, la transition écologique ou encore l'aéronautique", souligne la chercheuse. Emmanuel Macron est accompagné d'une délégation importante de chefs d'entreprise, dont les relations avec la Chine ont été mises à mal pendant la crise Covid.