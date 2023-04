Afficher un front uni et parler d'une seule voix : pourquoi Ursula von der Leyen accompagne Emmanuel Macron en Chine

Emmanuel Macron est en visite d'Etat en Chine. Il est accompagné de patrons français, mais aussi de la présidente de la commission européenne.

Pékin peut "jouer un rôle majeur" pour "trouver un chemin de paix" en Ukraine : le ton est donné par Emmanuel Macron dès le début d'une visite d'Etat de trois jours en Chine, en mettant l'accent sur la relance des contacts humains pour tenter d'entretenir le dialogue sur l'Ukraine et éviter que le géant asiatique ne "bascule dans le camp de la guerre".

>> Visite d'Emmanuel Macron en Chine : le président de la République espère enrayer le rapprochement entre Xi Jinping et Vladimir Poutine

Le président français est de retour en Chine, un peu moins de quatre ans après son dernier voyage en Chine, c'était en 2019 quelques mois avant l'apparition du Covid qui a paralysé le monde entier. Et avant, aussi la guerre en Ukraine. Le président de la République est cette fois accompagné d’une cinquantaine de patrons de PME et d’entreprises, dont ceux entre autres d'Airbus, L'Oreal, Veolia, EDF ou encore Danone. La délégation comprend aussi des artistes comme Jean-Jacques Annaud, qui va présenter son dernier film Notre Dame brûle, ainsi que l’actrice chinoise Gong Li.

Emmanuel Macron est aussi accompagné de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avec l'objectif d'afficher un front uni et de parler d’une seule voix : celle de l’Europe face à Xi Jinping. Le régime chinois ne se réjouit d'ailleurs pas de la venue d’Ursula von der Leyen, qui a mis en garde Pékin : "L'avenir des relations sino-européennes, a-t-elle dit, dépendra de l'attitude de Pékin vis-à-vis de la guerre de Poutine en Ukraine". Pour autant, ni Emmanuel Macron ni la cheffe de l'exécutif européen ne veulent d’une distanciation ou d’un découplage économique avec la deuxième puissance mondiale.

Nouvelle stratégie de sécurité

Mais l'heure est venue pour une nouvelle stratégie de sécurité, afin de réduire les risques dans beaucoup de domaines comme l'approvisionnement en terres rares et la protection des hautes technologies sensibles.

Ce voyage conjoint de "reconnexion" avec la Chine intervient aussi à un moment tactique où le géant chinois est confronté à de graves difficultés : baisse de la croissance économique, après trois ans de gestion catastrophique du Covid-19. La Chine aussi a besoin d’une Europe dynamique et innovante d'autant que ses relations avec les Etats-Unis se refroidissent de plus en plus.