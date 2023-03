Visite de Xi Jinping à Moscou : la Chine va-t-elle fournir des armes à la Russie ?

Le président chinois et Vladimir Poutine doivent signer des documents très importants de portée diplomatique et économique au deuxième jour de la visite de Xi Jinping en Russie. Les États-Unis soupçonnent des ventes d’armes.

Le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine vont entrer dans le vif du sujet mardi 21 mars après les premiers échanges d'amabilités lundi et le dîner entre les deux chefs d'État au Kremlin, le tout totalisant déjà près de 4h30 de discussions entre les deux hommes. Les deux parties annoncent la signature de documents très importants de portée diplomatique et économique. Il est question de coopération accrue, de vision du monde commune et d'opposition à l'hégémonie américaine. Alors que la Chine appelle officiellement à la paix en Ukraine, mais sans condamner l'invasion russe, la question se pose de savoir si Pékin pourrait aller jusqu'à fournir des armes à Moscou qui a des problèmes d'approvisionnement.

Renforcer la coopération

Le renseignement américain affirme que la Chine envisage de livrer des armes à la Russie mais reconnaît ne pas en avoir vu pour l'instant de signes ou de preuves. Pékin dément d'ailleurs avoir un tel projet. Ce dossier sera-t-il sur la table mardi lors des discussions bilatérales à Moscou ? Il est peu probable que l'une ou l'autre en fasse état. Mais côté russe en tout cas on affirme ne pas croire à une telle possibilité. Le risque serait trop important pour Pékin, estime l'expert diplomatique pro-Kremlin Vassili Kachine. "La Russie, bien sûr, aimerait recevoir tout le soutien possible, convient-il. Mais nous comprenons que certaines choses sont possibles et d’autres, non".

"La Chine a ses propres intérêts qui pourraient évidemment en souffrir si elle commençait à livrer à la Russie des armes létales." Vassili Kachine, directeur d'un centre de recherche de la Haute école d'économie de Moscou à franceinfo

"De plus, les Chinois sont en état de confrontation croissante avec les États-Unis et en même temps, ils ne veulent pas que la situation se détériore trop rapidement. Donc, pour l’instant, ils se retiennent", affirme l'expert.

Si la Chine n'envisage pas de livrer des armes à la Russie, Moscou pourrait en revanche être tenté d'accepter des transferts de technologie militaire vers la Chine, en échange d'une coopération économique accrue dont la Russie a besoin pour limiter les effets des sanctions occidentales.