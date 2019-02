Paris : le Nouvel An chinois se prépare

Au pied des tours du 13e arrondissement de Paris se situe le premier Chinatown d'Europe. Des communautés asiatiques y vivent depuis les années 1970. Né en France de parents sino-cambodgiens, Sun Lay-Tan est un enfant évoque l'évolution de ce quartier de la capitale : "Le quartier a évolué en même temps que les Asiatiques qui sont arrivés en France. On l’a rendu beau ! On a mis des couleurs, on a mis des dragons, on a mis des fruits… On a rendu notre quartier très folklorique, très populaire et très joli."

Année du Cochon

Kim Chao est arrivé du Cambodge en 1979. Son restaurant est très populaire. "Je suis dans le quartier depuis plus de dix ans", confie-t-il. "Je connais presque 80 % des gens qui habitent ici. Ça me rend très content d'avoir tous les amis qui sont là. C'est ma vie ici maintenant". Le quartier se préparer à fêter le Nouvel An lunaire. L’année du Cochon commence mardi 5 février.