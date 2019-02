Nouvel An chinois : 2019, l'année du Cochon et de Peppa Pig

2019 ouvre grand ces portes à un cochon rose. Et pour cause ! Pour les Chinois, il symbolise bonne fortune, joie et chance. "Je me sens pleine de joie dans cette atmosphère", explique une femme. Pour profiter en famille des bonnes grâces de ce cochon, les Chinois voyagent en masse cette année. Les aéroports dépassent déjà les 90 000 passagers par jour, un record depuis 22 ans. Autre cochon que cette année réjouit, c'est Peppa Pig, célèbre personnage d'un dessin animé anglais adulé par les enfants chinois.

Le charme de Peppa Pig

"Peppa Pig parle des interactions familiales, cela peut aider les enfants matures dans leur vie et leurs études, ils peuvent en apprendre beaucoup", explique une jeune femme. Boycottée l'an dernier en Chine à cause de son succès grandissant auprès des tous petits, elle est accusée d'être une icône subversive. Son image est traînée dans la boue, ses vidéos sont supprimées des plateformes internet chinoises. Partagés entre tradition et modernité, les Chinois risquent de succomber à nouveau au charme anglais de Peppa au grand dam des autorités.

Le JT

Les autres sujets du JT