La Chine vise une croissance "d'environ 5%" et muscle ses dépenses militaires pour 2023

Pékin a notamment annoncé une augmentation de 7,2% de son budget militaire pour 2023, en légère hausse par rapport à l'année dernière.

La Chine a dévoilé dimanche 5 mars un objectif de croissance d'"environ 5%" pour 2023, à l'ouverture de sa session parlementaire annuelle, qui doit offrir un inédit troisième mandat présidentiel à Xi Jinping, d'ici quelques jours. Après trois ans de ralentissement dû aux restrictions anti-Covid, "l'économie chinoise connaît une reprise solide", a souligné le rapport du Premier ministre sortant, Li Keqiang, présenté auprès de 3 000 députés de l'Assemblée nationale populaire (ANP).

C'est toutefois l'un des objectifs les plus faibles depuis des décennies. En 2022, le PIB chinois avait augmenté de seulement 3%, une hausse parmi les plus faibles en 40 ans, sur fond de ralentissement économique, d'épidémie de Covid-19, de confinements et d'une crise dans l'immobilier.

Le budget militaire renforcé

"Le développement économique de la Chine s'est heurté à de multiples facteurs inattendus, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, comme l'épidémie", a reconnu dimanche Li Keqiang. Mais "sous la forte direction du Comité central du Parti, nous avons efficacement coordonné la prévention et le contrôle des épidémies et le développement économique et social", a-t-il ajouté.

Le pays a également annoncé que son budget militaire, le deuxième du monde après celui des Etats-Unis, augmentera de 7,2% en 2023, une légère accélération par rapport à l'an dernier. Ce taux de croissance, plus élevé qu'en 2022 (il était de +7,1%) a été annoncé dans un rapport du ministère des Finances publié en marge de la session annuelle du Parlement. Pékin prévoit de dépenser 1 553,7 milliards de yuans (225 milliards de dollars) pour sa défense – ce qui reste environ trois fois inférieur au budget de Washington.

L'augmentation du budget chinois de la Défense reste en dessous des 10% pour la huitième année consécutive. Mais elle suscite la méfiance des pays voisins ayant des contentieux territoriaux avec la Chine. De hauts responsables américains ont récemment accusé la Chine de vouloir envahir d'ici quelques années Taïwan, île qu'elle revendique, ou encore d'avoir une "flotte" de ballons militaires espionnant le monde entier.