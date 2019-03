La Chine commande 300 Airbus, annonce l'Elysée à l'occasion de la visite du président Xi Jinping en France

Dans le détail, la Chine a commandé 290 Airbus A320 et 10 A350.

Au total 290 Airbus A320 et 10 A350 vont être achetés par l'entreprise étatique chinoise CASC (China Aviation Supplies Holding Company), selon un accord commercial signé lundi 25 mars à l'occasion de la visite du président chinois Xi Jinping en France.

"La conclusion d'un grand contrat pour Airbus est une avancée importante et un excellent signal (...) de la force des échanges" entre la Chine et la France, a déclaré le président Emmanuel Macron, lors de la signature du contrat au cours d'une cérémonie à l'Elysée.

La présidence française a fait état d'une estimation de près de 30 milliards d'euros, en précisant qu'il revenait aux entreprises concernées de préciser les montants. "C'est un signe de confiance fort vis-à-vis de nos produits et de confiance qui existe entre Airbus et la Chine", a déclaré Guillaume Faury, président d'Airbus Commercial Aircraft et futur PDG d'Airbus, à des journalistes à l'Elysée.