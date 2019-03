DIRECT. Xi Jinping vient d'arriver à Paris. Suivez la visite d'Etat du président chinois en France

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #XI_JINPING

: Il est temps de faire le point sur l'actualité à la mi-journée :



La Commission européenne a terminé ses préparatifs en cas de "no deal" sur le Brexit, une perspective "de plus en plus vraisemblable" le 12 avril. Cette annonce intervient à l'entame d'une semaine cruciale pour la Première ministre britannique Theresa May.



• La cigarette ne fait plus un tabac. Depuis 2016, il y a eu 1,6 million de fumeurs quotidiens en moins en France. Quelque 600 000 fumeurs quotidiens ont arrêté le tabac lors du premier semestre 2018.



Le président chinois Xi Jinping entame aujourd'hui le volet officiel de sa visite en France. Voici son programme.





La ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau démissionnera ce soir du gouvernement pour mener la liste La République en marche (LREM) pour les élections européennes, dans laquelle figurera Pascal Canfin, directeur général du WWF France.



: Le président chinois Xi Jinping est en visite en France. L'occasion de se pencher sur l'ampleur des investissements chinois dans l'Hexagone. Dans quels secteurs la Chine investit-elle ? En plateau, la journaliste Justine Weyl revient sur le géant économique qu'est aujourd'hui la Chine.









Donald Trump se dit "totalement disculpé" par le procureur spécial Robert Mueller qui a conclu à l'absence d'éléments prouvant qu'il se soit entendu avec la Russie à la présidentielle 2016. Mais les démocrates exigent la publication du rapport complet.



Sept marques d'implants mammaires, "susceptibles de constituer un danger rare mais grave" de survenue d'un type de cancer chez les femmes qui en portent, pourraient être interdites en France. Un "projet de décision" de l'Agence nationale des produits de santé vient d'être soumis aux fabricants.

: Bonjour @anonyme et tout d'abord merci pour votre enthousiasme ! Après un dimanche noir sur les routes de la Côte d’Azur, la circulation est encore chargée, car le président chinois quitte Nice pour Paris dans la matinée. Les restrictions de circulations sont prévues sur l’autoroute A8 et la promenade des Anglais de 7 heures à 11 heures. Bonne nouvelle : pendant cette période, le contournement autoroutier de Nice sera gratuit pour les usagers, dans les deux sens. Les prévisions complètes sont à lire sur France 3 Paca.

: Bonjour,Ravi de retrouver FI aujourd'hui !Un point sur la circulation sur la Côte d'Azur?Merci

: Voici un premier point sur l'essentiel de l'actualité :



Le président chinois Xi Jinping entame aujourd'hui le volet officiel de sa visite en France, où Emmanuel Macron tentera de le persuader de jouer selon les règles d'un multilatéralisme mal en point. Voici son programme.



Semaine stratégique pour le Brexit. Le Parlement britannique va-t-il réussir à dicter ses desiderata sur le processus de sortie de l'UE ? La Première ministre Theresa May est aux abois. Elle réunit ce matin son gouvernement.



Les grandes lignes du rapport Mueller sur la possible collusion entre l'équipe de Donald Trump et la Russie ont été rendues publiques par le ministère de la justice américain. Sans preuve flagrante, ce qui pousse le président américain à tweeter qu'il est blanchi.