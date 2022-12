"L'impact du Covid sur la production est encore très important" : en Chine, les usines tournent au ralenti avec un personnel massivement malade

En temps normal, c’est l’effervescence dans l'atelier de production de cette usine qui fabrique de la fibre optique dans la banlieue de Wuhan, en Chine. Mais ce matin de décembre 2022, il n’y quasiment pas de bruit, seulement quelques ouvriers sont au travail, explique le patron français Ludovic Robert : "On n'a plus que 50% du personnel, on a fermé pendant deux jours, puisqu'on a eu un nombre de cas de Covid assez impressionnant. Tous les employés absents ont au moins 38 de fièvre. On garantit par contre les délais de livraison à nos fournisseurs, en ayant trouvé des sous-traitants ou des entreprises qui ont la même activité que nous."

La nouvelle vague de Covid frappe de plein fouet la Chine depuis quelques semaines, et l'économie du pays se trouve fortement ralentie. Dans cette usine de la banlieue de Wuhan, les ouvriers malades ne sont pas bien loin, ils se reposent à quelques mètres des ateliers, dans leur dortoir. Luo Junqi, le responsable de la production, attend leur retour avec impatience. Il le reconnaît, "l'impact de cette infection sur la production est encore très important".

"C’est un vrai défi pour nous, en termes de gestion du personnel. Car cela fait baisser notre productivité. En cinq jours, elle a chuté de 6%." Luo Junqi, responsable de la production à franceinfo

À mille kilomètres de Wuhan, cette usine de Tianjin qui produit des tours mécaniques est elle aussi victime de la flambée de cas de Covid. Les ouvriers ont repris le travail, mais l’activité est toujours perturbée. "Il y a eu un impact important pendant une semaine environ, c’est acceptable, raconte l'un des responsables du site. Maintenant, les ouvriers sont rétablis. Ceux qui se sentent capables peuvent reprendre le travail, mais il y a une autre difficulté : ce sont désormais certains clients qui tombent malade. Nous avons appelé hier par exemple une entreprise cliente à Luoyang : tous leurs employés ont de la fièvre. Même chose à Harbin, où notre projet a dû être reporté parce que les employés du client ont commencé à avoir des symptômes."

Dans certaines entreprises, c’est plus de 90% du personnel qui est malade et absent, provoquant un arrêt quasi-total des chaînes de productions. La reprise de la croissance en Chine devra encore attendre.