Chine : une usine d'iPhone, confinée après des cas de Covid-19, propose des bonus aux salariés pour les encourager à rester

La plus grande usine d'iPhone au monde, en Chine, a promis, mardi 1er novembre, des bonus multipliés par quatre aux employés acceptant de rester sur place malgré un confinement lié à des cas de Covid-19. Le site, géré par le groupe taïwanais Foxconn et qui emploie plus de 200 000 personnes, est confiné depuis mi-octobre après la détection d'un foyer de coronavirus.



Pour retenir ses salariés, Foxconn a annoncé sur le réseau social WeChat qu'il verserait un bonus quotidien de 400 yuans (environ 55 euros) par jour de présence au travail, soit quatre fois le montant habituel. Le personnel recevra aussi un bonus additionnel en cas de présence à l'usine pour au moins 15 jours en novembre. Ce bonus peut atteindre 15 000 yuans (2 075 euros) en cas de présence le mois entier.

Des vidéos d'employés se plaignant de leurs conditions de travail et d'un manque de protection face au virus ont été partagées sur les réseaux sociaux, ce week-end. Des images ont notamment montré certains ouvriers s'enfuir de l'usine avec leurs valises et grimper par-dessus un grillage, pour rentrer à pied chez eux.

Workers have broken out of #Apple’s largest assembly site, escaping the Zero #Covid lockdown at Foxconn in #Zhengzhou. After sneaking out, they’re walking to home towns more than 100 kilometres away to beat the Covid app measures designed to control people and stop this. #China pic.twitter.com/NHjOjclAyU