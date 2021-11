L'Europe est "aux côtés" de Taïwan, assure une délégation du Parlement européen à Taipei

Une visite hautement symbolique. La démocratie taïwanaise est "un trésor" à protéger, a déclaré jeudi 4 novembre Raphaël Glucksmann (Place publique), qui mène une délégation du Parlement européen à Taipei, promettant de continuer à soutenir l'île, au moment où ses relations avec la Chine ne cessent de se tendre.

La délégation menée par l'eurodéputé français, contempteur de la Chine engagé dans la défense des Ouïghours et sanctionné par Pékin en mars avec quatre autres parlementaires européens, est décrite comme la première représentation "officielle" du Parlement européen sur l'île. Les élus ont été reçus par Tsai Ing-wen, la présidente taïwanaise. "J'ai hâte des discussions constructives que nous allons avoir sur la désinformation et la défense de la démocratie avec la délégation du Parlement européen", a-t-elle déclaré.

I want to welcome the @Europarl_En's INGE delegation to #Taiwan & look forward to constructive discussions with all its members on addressing disinformation & defending democracy. pic.twitter.com/9VuybaiAOy