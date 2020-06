Anniversaire de la répression de Tiananmen : des manifestants défilent à Hong Kong malgré l'interdiction

Pour la première fois en trois décennies, la veillée n'a pas été autorisée par la police. Les autorités de Hong Kong invoquent des raisons sanitaires.

Un mot d'ordre : "des bougies partout". Une centaine de manifestants se sont rassemblés, jeudi 4 juin au soir, dans un parc du centre de Hong Kong pour marquer le 31e anniversaire de la répression de Tiananmen. Quelques manifestants ont retiré des barrières qui avaient été installées autour du Parc Victoria, avant qu'un groupe plus nombreux n'y pénètre et se rassemble sur les terrains de football en scandant des slogans, une bougie à la main.

Cette veillée est organisée en souvenir de la répression sanglante menée par l'armée chinoise dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, autour de la célèbre place de Pékin. Officiellement, plusieurs centaines à plus d'un millier de personnes sont mortes, mais d'autres archives estiment que le bilan s'élève plutôt à 10 000 morts, souligne Libération. La répression avait mis fin à sept semaines de manifestations d'étudiants et d'ouvriers qui dénonçaient la corruption et réclamaient la démocratie.

Lots of people streaming into Victoria Park despite a ban on the Tiananmen candlelight vigil pic.twitter.com/NA4rc5iNy0 — Pak Yiu (@pakwayne) June 4, 2020

The candlelight vigil still goes on. People slowly filling the courts - with a reasonable amount of space in between groups pic.twitter.com/zmsPJxCKSU — Pak Yiu (@pakwayne) June 4, 2020

Le sujet est tabou en Chine continentale. Aucune commémoration publique n'est possible : les médias restent muets, les censeurs effacent toute mention sur internet et la police surveille de près les dissidents avant la date fatidique du 4 juin. Hong Kong demeure le seul endroit du pays où l'événement est commémoré chaque année.

Interrogé sur la répression, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a répété que le pouvoir chinois était "déjà parvenu à une conclusion claire sur les troubles politiques survenus à la fin des années 1980". "Les grandes réalisations de la Chine nouvelle au cours des 70 dernières années ont pleinement démontré que la voie de développement choisie par la Chine est tout à fait correcte", a déclaré Zhao Lijian.

Une loi criminalisant l'hymne chinois

Ancienne colonie britannique, Hong Kong a été rétrocédée à la Chine en 1997 sous le principe "d'un pays deux systèmes", mais des manifestants protestent depuis plusieurs années contre l'affaiblissement de ce principe. Fin mai, Pékin a notamment annoncé son intention d'imposer à Hong Kong une loi sur la sécurité nationale, qui prévoit de punir les activités séparatistes, "terroristes", la subversion, et les ingérences étrangères dans le territoire.

Le Parlement de Hong Kong a également adopté le 4 juin une loi sanctionnant toute marque d'irrespect envers l'hymne national chinois, signe pour ses détracteurs d'une mainmise accrue de Pékin sur la région semi-autonome. La loi prévoit que "toutes les personnes et organisations" doivent respecter et honorer l'hymne national chinois, et le jouer ou le chanter dans des "occasions appropriées". Les contrevenants risquent des peines allant jusqu'à trois ans de prison ainsi que des amendes dont le montant pourrait atteindre 50 000 dollars de Hong Kong (près de 5 800 euros).