Environnement : la Chine, à la fois écolo et pollueuse

La Chine reste sans nul doute le premier pollueur de la planète. Les usines à charbon continuent de fonctionner à plein régime. La Chine reste le premier émetteur des gaz à effets de serre. Mais son président Xi Jinping a déclaré la guerre contre la pollution et le pays est aussi le champion du monde des énergies vertes, de l’éolien aux panneaux solaires, dont il est le premier fabricant. La Chine aura dépensé en 2020, selon le ministère des Finances, 52 milliards d’euros pour l’écologie et l’environnement, et ce malgré la crise du Covid-19.

30% d’arbres en Chine en 2050

En Chine, on plante tous azimuts des arbres avec l’objectif clair de recouvrir en 2050 30% de la surface de cet immense pays. Aujourd’hui, c’est 23%. A l’image du fleuve Jaune, beaucoup de régions sacrifient encore l’environnement sur l’autel de la croissance économique à court terme.



