DIRECT. Visite en Chine : Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen doivent rencontrer Xi Jinping pour faire entendre leur voix sur l'Ukraine

#RETRAITES Quels sont les enjeux de cette nouvelle journée de mobilisation ? "Tout ne va pas se jouer aujourd'hui, mais il ne faut pas non plus que les syndicats ratent cette journée. Si la participation est faible et tombe à 300 000 personnes par exemple, cela signifierait que la rue est en train de s'épuiser", analyse le spécialiste du syndicalisme Dominique Andolfatto.