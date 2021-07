Climat : la Chine tente de moins polluer

Avec plus de 1,4 milliard d'habitants, la Chine est le pays le plus peuplé au monde. Elle représente à elle seule 30% des émissions mondiales de CO2. La croissance du pays s'est faite aux dépens de l'environnement. Des usines géantes crachent toujours leur fumée de charbon dans l'atmosphère. Elles contribuent activement au réchauffement climatique et représentent 60% des ressources utilisées par la Chine. Autre facteur aggravant : la déforestation massive. Elle favorise l'érosion des sols, les inondations ou la désertification.

Une grande muraille verte contre le désert

Il y a sept ans, 338 000 km² de forêt ont été plantés, l'équivalent de plus de la moitié de la France. Objectif : ériger une grande muraille verte contre l'avancée du désert de Gobi. Des arbres aussi contre la pollution atmosphérique, cause du décès de 4 000 Chinois chaque jour. En septembre 2020, la Chine s'est fixé un objectif neutralité carbone à l'horizon 2060. Le premier pollueur mondial s'engage aussi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre avant 2030.