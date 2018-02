Chine : les jeux vidéos, une matière à part entière dans un lycée

Jouer à un jeu vidéo en cours, c'est possible : en Chine, ce lycée technique forme des élèves aux métiers de l'eSport. "Mes parents étaient contre, mais j'aime tellement jouer", confie Song Jinze. Quand ils ont vu que j'adorais ça et que je persévèrerai, mon père a compris, et il a été d'accord pour que je vienne ici."

20 millions d'euros de récompense, un record

Les étudiants sont formés pour devenir des joueurs pro, mais aussi entraineurs, managers, analystes, ou présentateurs. "Je suis un peu vieux pour ça maintenant, je ne peux pas vraiment devenir un joueur, je peux seulement m'entrainer", estime Teng Xin. Je veux juste être présent, peut-être en tant qu'entraineur ou analyste." Le jeu vidéo est une discipline prospère : les joueurs peuvent se disputer plusieurs millions d'euros, jusqu'à 20 millions, en 2017 à l'occasion de The International 2017 (Dota 2). Les compétitions sont suivies par des millions de spectateurs, jusqu'à 33 millions pour le World Championship 2017 (League of Legends).