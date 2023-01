Chine : la population en baisse, une première en 60 ans

La population chinoise a diminué de 850 000 personnes en 2022, un fait unique depuis plus d’un demi-siècle. À terme, la Chine perdra la moitié de sa population, comme l'explique le journaliste Arnauld Miguet, en direct de Shanghai, mardi 17 janvier.

La Chine devrait perdre la moitié de sa population

Bien que la politique de l’enfant unique ait pris fin dans le pays en 2016, les Chinois ne se sont pas remis à faire plus d’enfants. "C’est un paradoxe, mais qui s’explique notamment par l’augmentation du coût de la vie et le coût pour élever un enfant", relève Arnauld Miguet. Le vieillissement de la population a de grandes conséquences sur le régime des retraites et sur l’économie nationale en général. Selon l’ONU, le pays le plus peuplé du monde devrait perdre la moitié de sa population d’ici à la fin du siècle, passant de 1,4 milliard d’habitants à 700 millions.