Justice : le procès du conducteur ayant tué Axelle Dorier à Lyon s'est ouvert

Mardi 17 janvier s'est ouvert le procès d'un terrible fait-divers à Lyon, dans le Rhône. Il y a deux ans, une jeune femme est morte après avoir été traînée par une voiture sur plus de 800 mètres. Le conducteur encourt 20 ans de réclusion.

À la cour d'assises de Lyon s'est ouvert, mardi 17 janvier, le procès d'un fait-divers terrible. Quatre jours d'audience sont prévus pour juger le conducteur qui a tué Axelle Dorier, il y a deux ans. Pendant l'été 2020, la jeune fille fêtait ses 23 ans. L'ambiance était festive dans un parc de Lyon (Rhône), avec une vingtaine d'amis présents, ainsi que ses deux frères. Vers 3h30, la soirée a dégénéré, avec des altercations entre le groupe d'amis et un autre groupe. Deux jeunes dans une voiture ont alors été encerclés par Axelle Dorier et ses amis. Le conducteur a forcé le passage, a fauché Axelle Dorier et a traîné la victime sur plus de 800 mètres, sous les yeux de ses frères.

Le verdict rendu vendredi 20 janvier

Le conducteur est jugé pour "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner". C'est insuffisant pour les parents de la victime. "La voiture a redémarré volontairement. Pour nous, c'est un meurtre volontaire", estime Pierre Dorier, père d'Axelle Dorier. À la barre, l'accusé dit avoir paniqué et avoir agi sous la peur. Le verdict sera rendu vendredi 20 janvier. Le conducteur encourt 20 ans de réclusion.