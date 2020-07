Amazon demande "par erreur" à ses employés de supprimer TikTok de leurs téléphones

L'échéance était fixée au vendredi 10 juillet. Amazon a envoyé "par erreur", un mail à ses employés, leur demandant de supprimer l'application TikTok. "L'email envoyé ce matin à certains de nos employés l'a été par erreur. Il n'y a aucun changement de politique maintenant à l'égard de TikTok", a affirmé un porte-parole du géant du commerce en ligne, le même jour.



TikTok, plébiscitée par les plus jeunes grâce à ses vidéos autour de la danse et de la musique, appartient au groupe chinois ByteDance et compte près d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. Selon des médias américains, dont le New York Times et l'agence Associated Press (articles en anglais), Amazon a demandé à ses salariés de supprimer cette application s'ils voulaient pouvoir continuer à accéder à leurs e-mails depuis leur téléphone.

Here's the email Amazon sent to employees this morning banning TikTok from employee phones.



"If you have TikTok on your device, you must remove it by 10-Jul to retain mobile access to Amazon email." pic.twitter.com/fIgmqyMhmO