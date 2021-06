En images "Dôme de chaleur" : comment le Canada et le nord-ouest des Etats-Unis font face aux températures caniculaires

De mémoire de météorologue, il s'agit de la "vague de chaleur la plus effarante de l'Histoire". Et pour cause : depuis le dernier week-end de juin, un "dôme de chaleur" s'est abattu sur le nord-ouest des Etats-Unis et l'ouest du Canada, provoquant une véritable fournaise et faisant tomber des dizaines de records de températures. Ces derniers jours, le mercure a ainsi atteint les 49,5 °C au Canada, provoquant des dizaines de morts subites : la Gendarmerie royale du pays a annoncé qu'au moins 134 personnes étaient mortes depuis vendredi 25 juin.

Dans les villes de Portland (Oregon) et Seattle (Etat de Washington), connues pour leur climat tempéré et humide en cette saison, la température a atteint des records inégalés depuis le début des archives météo en 1940. Il a fait 46,1 °C à l'aéroport de Portland lundi et 41,6 °C à celui de Seattle, selon les relevés du service météorologique américain (NWS). Une chaleur difficilement supportable pour les habitants sur place. Récit en images.

Des humains et des animaux en quête d'eau

Le NWS a émis, mardi, de nouvelles alertes canicules (en anglais) pour une grande partie de l'Etat de Washington et de l'Oregon, dont certaines risquent de durer jusqu'à dimanche soir. Les prévisionnistes ont d'ores et déjà prédit que les températures resteraient anormalement chaudes la semaine prochaine. Dans les villes concernées, notamment Portland, les habitants font tout pour se rafraîchir et partent en quête de fontaines ou de points d'eau, comme le montrent ces photos.

A mama bear and her cubs cooled off in a pool in Coquitlam, British Columbia, Canada as temperatures soared across the region. pic.twitter.com/9pzSE1xTUN — CBS News (@CBSNews) June 29, 2021

Santiago Diaz, age 10, makes the most of the last hours of the hottest day ever recorded in Portland’s history.



The temperature today peaked at 115 degrees Fahrenheit, besting yesterday’s high of 112, a record itself that stood only one day after toppi… https://t.co/qBt8ndfibP pic.twitter.com/yVqkNJGVMA — Maranie R. Staab (@MaranieRae) June 29, 2021

Plus au Nord, de l'autre côté de la frontière, à Vancouver, les plages ont été prises d'assaut, rapporte la météorologiste canadienne Jaclyn Whittal. Les surveillants de baignade ont redoublé de vigilance face à ce pic de fréquentation.

Third Beach in Stanley Park feels more like a Caribbean beach today. 33C feeling like 38 and still not even 3 pm - peak heating still to come! @weathernetwork #BCHeat #bcheatwave #Vancouverheatwave pic.twitter.com/wt1VxjfHlK — Jaclyn Whittal (@jwhittalTWN) June 28, 2021

Et les humains ne sont pas les seuls à souffrir de la chaleur hors norme. Cette famille d'ours bruns s'est ainsi autorisée une excursion dans la piscine d'un particulier, toujours à Vancouver.

More images from the Portland metro area Sunday as record breaking heat sits over the Northwest.



For @GettyImages pic.twitter.com/gatPZHKyMB — Nathan Howard (@SmileItsNathan) June 28, 2021

Des centres de rafraîchissement mis en place

Dans tout le nord-ouest des Etats-Unis, les climatiseurs et ventilateurs se sont vite retrouvés en rupture de stock. Pour aider la population à supporter la fournaise, et notamment les personnes sans domicile fixe, certaines villes ont ouvert des centres de rafraîchissement, comme ici à Portland.

Thanks to everybody at this @multco cooling center at the @oregoncc here in Portland and to all the volunteers statewide working this broiling Saturday to keep Oregonians safe during a historic & devastating heat wave. pic.twitter.com/5AErmxfiLc — Ron Wyden (@RonWyden) June 26, 2021

Sur place, comme à l'Oregon Convention Center, à Portland, les personnes peuvent s'allonger sur des matelas installés spécialement pour l'occasion et profiter de la climatisation de la pièce pour mieux supporter la chaleur. "Ce niveau de chaleur est extrêmement dangereux", a mis en garde le NWS lundi. Des campagnes de vaccination contre le Covid-19 ont ainsi été annulées, et des écoles fermées pour éviter d'exposer les enfants à la chaleur.

Des habitants de l'Oregon (Etats-Unis), dans un centre de rafraîchissement à Portland, le 28 juin 2021. (KATHRYN ELSESSER / AFP)

Lundi, le groupe Amazon a annoncé qu'il ouvrait une partie de son siège de Seattle au public pour en faire un point de rafraîchissement d'une capacité de 1 000 places. De nombreux logements sont en effet dépourvus de climatiseurs dans cette ville généralement très tempérée, et la chaleur a parfois provoqué des coupures d'électricité.

Une habitante de Portland, Christy Wilding, et son chien Birdi, se reposent à la station de refroidissement de l'Oregon Convention Center, à Portland (Oregon, Etats-Unis), le 28 juin 2021. (KATHRYN ELSESSER / AFP)

Des distributions d'eau organisées

Dans les villes concernées par les fortes chaleurs, les associations locales et les particuliers se sont aussi mobilisés au travers d'actions d'entraide. Au Canada, ces habitants remplissent un pick-up de bouteilles d'eau rafraîchies à l'aide de glaçons pour les distribuer à des personnes dans le besoin.

Looking for some donations to buy water for those who doesn’t have homes to go to! We’ll probably keep doing it as long there is a need and the heatwave is present! #bcheatwave #Vancouver pic.twitter.com/mQzbQlQOdZ — Krishna (@vklakkineni) June 26, 2021

Les services sociaux de l'Oregon ont également poursuivi des actions des distributions d'eau, dans les villes touchées par les fortes chaleurs.

Des tactiques pour refroidir les routes et les ponts

Outre l'impact sur les humains, la chaleur a aussi de fortes répercussions sur le territoire. La chaleur extrême, combinée à une sécheresse intense dans l'Ouest américain, a ainsi favorisé plusieurs incendies qui se sont déclarés durant le week-end. Le "Lava Fire", à la lisière de l'Oregon et de la Californie, avait déjà brûlé quelque 600 hectares lundi matin, contraignant les autorités à évacuer certains habitants et à fermer une route nationale.

A Portland, des câbles électriques ont été endommagés, fondant sous l'effet de la chaleur, comme le montre ce tweet des services du tramway de la ville.

In case you're wondering why we're canceling service for the day, here's what the heat is doing to our power cables. pic.twitter.com/EqbKUgCJ3K — Portland Streetcar (@PDXStreetcar) June 27, 2021

Les routes des alentours paient aussi un lourd tribut, le bitume explosant en raison des fortes températures.

State Route 544 milepost 7 near Everson, Wa is currently closed. The asphalt roadway is buckling and unsafe for travel. WSDOT is advised and detours are currently being set up.



BL pic.twitter.com/5Yb9UYzbDc — Trooper Rocky Oliphant (@wspd7pio) June 28, 2021

A Seattle, des camions-citernes ont été utilisés pour arroser les routes et rafraîchir les installations métalliques des ponts de la ville, comme le montre ce reportage de la chaîne CBS.