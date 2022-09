Canada : une famille emmène ses enfants malvoyants faire le tour du monde

C'est l'histoire d'une famille canadienne de quatre enfants, dont trois sont atteints d'une maladie rare qui les condamne à perdre la vue. Avant ce jour, ils se sont lancés dans le projet fou de faire le tour du monde, pour en montrer les plus belles merveilles à leurs enfants.

Sébastien, Édith et leurs enfants Mia, 12 ans, Léo, 9 ans, Colin, 7 ans et Laurent, 5 ans, ont embarqué pour le voyage de leur vie. Trois des enfants sont atteints de rétinite pigmentaire, une maladie incurable qui les condamne à perdre la vue. Lorsqu'ils l'ont appris, les parents ont décidé de dépasser les recommandations des médecins, qui préconisaient notamment de montrer de nombreuses images aux enfants. "Je me suis dit, les girafes, les éléphants, je vais aller leur montrer pour vrai", explique Édith Lemay.

Construire des souvenirs et apprendre la résilience

La famille canadienne a suspendu son quotidien et débuté un grand voyage, de la Namibie à la Turquie en passant par la Mongolie. Ils sont désormais en Indonésie, où ils apprennent à produire de l'huile de coco. Les enfants ont découvert les tribus Massaï, les éléphants d'Afrique ou encore les montgolfières de Cappadoce (Turquie). "J'étais dans les prairies vertes, et dans les grands espaces ouverts. Galoper pour la première fois en Mongolie, c'est vraiment une impression dont je me souviendrais pour toujours", confie Mia. Au-delà des découvertes, les parents inculquent également à leurs enfants la résilience.