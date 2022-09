Canada : ce que l'on sait des attaques au couteau qui ont fait dix morts dans une communauté autochtone

Une chasse à l'homme est ouverte. Au moins dix personnes ont été tuées et une quinzaine sont blessées lors d'attaques à l'arme blanche, dimanche 4 septembre, dans la communauté autochtone de James Smith Cree Nation et dans la ville voisine de Weldon, dans la province de la Saskatchewan (ouest du pays), selon la police. Deux hommes sont activement recherchés par la police. Franceinfo vous résume ce que l'on sait de ces attaques.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a reçu dimanche à 5h40 un premier appel faisant état d'une attaque à l'arme blanche sur le territoire de la James Smith Cree Nation. Un état d'urgence local a d'abord été décrété dans cette localité, ensuite étendu à toute la Saskatchewan.

Les résidents de la province ont été priés de rester chez eux, par sécurité. La police a retrouvé dix corps dans la communauté autochtone de James Smith Cree Nation et dans la ville voisine de Weldon, a déclaré lors d'une conférence de presse la commissaire adjointe de la Gendarmerie royale du Canada, Rhonda Blackmore.

"Plusieurs autres victimes ont été blessées, dont 15 ont pour l'instant été transportées dans différents hôpitaux", a-t-elle déclaré. Les autorités enquêtent sur de "nombreuses scènes de crimes", a ajouté la commissaire adjointe. L'autorité sanitaire de la Saskatchewan a souligné avoir activé les protocoles d'urgence pour faire face à "un nombre élevé de patients critiques". Trois hélicoptères et un médecin ont été dépêchés sur place depuis Saskatoon et Regina pour transporter les victimes poignardées.

Deux suspects ont été identifiés : Damien Sanderson et Myles Sanderson, âgés de 30 et 31 ans.

Update #5 for Dangerous Person Alert issued by Melfort RCMP: #RCMPSK received a report the suspects may traveling in the Arcola Ave area around 11:45 a.m. in Regina, SK in a black, Nissan Rogue with SK license 119 MPI. pic.twitter.com/dYlVTmP1CL