Canada : au moins dix personnes tuées dans des attaques au couteau, deux individus en fuite

Au moins dix personnes ont été tuées, dimanche 4 septembre, lors d'attaques à l'arme blanche à James Smith Cree Nation et Weldon, deux localités de la province canadienne de Saskatchewandans, située dans l'ouest du pays. "Plusieurs autres victimes ont été blessées, dont 15 ont pour l'instant été transportées dans différents hôpitaux", selon les autorités locales qui pensent que "certaines des victimes ont été ciblées par les suspects et que d'autres ont été attaquées au hasard".

Les forces de police ont été déployées "à leur maximum" pour interpeller les deux suspects en fuite. Il s'agit de deux hommes âgés de 30 et 31 ans, aux cheveux sont noirs et yeux marrons. Ils se seraient enfuis dans une Nissan Rogue de couleur noire, a précisé la commissaire adjointe de la Gendarmerie royale du Canada, Rhonda Blackmore.

Justin Trudeau a réagi sur Twitter. "Les attaques survenues aujourd'hui dans la Saskatchewan sont horribles et bouleversantes. Je pense aux personnes qui ont perdu un être cher et à celles qui ont été blessées", a écrit le Premier ministre.

The attacks in Saskatchewan today are horrific and heartbreaking. I’m thinking of those who have lost a loved one and of those who were injured.