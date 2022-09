Canada : l'un des deux suspects des attaques menées dans une communauté autochtone retrouvé mort

L'un des deux suspects des attaques de dimanche au Canada est décédé et son corps a été retrouvé dans l'une des localités où se sont déroulés les meurtres, a annoncé lundi 5 septembre la police. Le corps de Damien Sanderson portait plusieurs "blessures visibles". L'autre suspect, son frère Miles Sanderson est toujours en fuite et pourrait avoir été blessé également, a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse.

Au moins dix personnes ont été tuées, dimanche 4 septembre, lors d'attaques à l'arme blanche à James Smith Cree Nation et Weldon, deux localités de la province canadienne de Saskatchewan, située dans l'ouest du pays. "Plusieurs autres victimes ont été blessées, dont 15 ont pour l'instant été transportées dans différents hôpitaux", selon la cheffe de la police locale.

>> Canada : ce que l'on sait des attaques au couteau qui ont fait dix morts dans une communauté autochtone

"Les attaques survenues aujourd'hui dans la Saskatchewan sont horribles et bouleversantes. Je pense aux personnes qui ont perdu un être cher et à celles qui ont été blessées", a réagi lundi le Premier ministre, Justin Trudeau, sur Twitter. Le Premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a de son côté écrit sur Twitter "n'avoir aucun mot pour décrire de manière adéquate la douleur et la perte causées par cette violence insensée".