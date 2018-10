L'article à lire pour comprendre l'élection présidentielle sous tension au Brésil

Treize candidats s'affrontent au premier tour du scrutin, dimanche 7 octobre, après plusieurs mois d'une campagne mouvementée.

Un candidat derrière les barreaux, un autre poignardé… La campagne présidentielle au Brésil a été mouvementée. Et l'issue du scrutin, dont le premier tour a lieu dimanche 7 octobre, est imprévisible : les sondages donnent les candidats de la gauche et de l'extrême droite au coude à coude au second tour. Vous n'avez rien suivi de l'actualité brésilienne et vous ignorez qui est Jair Bolsonaro, le "Trump tropical", favori de l'élection ? Pas d'inquiétude. On vous résume les enjeux de cette élection sous tension.

Il paraît qu'il y a un "Trump" brésilien en lice ?

L'homme en tête des sondages du premier tour s'appelle Jair Bolsonaro. Et il est effectivement qualifié de "Trump tropical", explique Le Monde. Si ce député a changé de nombreuses fois d'étiquette politique, il a toujours revendiqué une aversion profonde pour la gauche. Ancien capitaine de l'armée, âgé de 63 ans, il se présente aujourd'hui sous l'étiquette du petit parti d'extrême droite PSL (Parti social libéral). Hyperconservateur, il affiche sa nostalgie pour la dictature militaire (1964-1985) et défend la peine de mort et le port d'arme.

Le candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle au Brésil, Jair Bolsonaro, à Sao Paulo, le 18 juin 2018. (MIGUEL SCHINCARIOL / AFP)

Jair Bolsonaro, qui compte déjà vingt-sept ans de mandat au Parlement, s'est surtout fait connaître pour ses multiples dérapages sexistes, racistes et homophobes. En 2003, il a lancé à la députée de gauche Maria do Rosario qu'il "ne la violerait même pas" parce qu'elle était "très laide", rappelle LCI. En 2011, il a déclaré qu'il préférerait "voir [son fils] mourir dans un accident" plutôt qu'il soit gay. Interrogé récemment sur les violences policières dans les favelas, il a estimé que "si [un policier] tue dix, quinze, vingt personnes, il doit être décoré, pas poursuivi".

Malgré ces controverses, Jair Bolsonaro est parvenu au fil de la campagne à fédérer les électeurs. "Une grande partie des Brésiliens rejettent la classe politique, éclaboussée par de nombreux scandales de corruption, explique à franceinfo David Fleischer, professeur de sciences politiques à l'université de Brasilia. Ces électeurs sont séduits par son discours parce qu'il se présente comme un candidat hors du système politique."

Qui sont ses rivaux ?

Au total, treize candidats sont dans la course à la présidentielle. Le principal opposant de Jair Bolsonaro est Fernando Haddad, investi par le Parti des travailleurs (PT) après l'invalidation de l'ancien président Lula, emprisonné pour corruption. Il y a quelques mois encore, cet universitaire et ancien avocat de 55 ans était très peu connu des Brésiliens (dont certains se trompent encore sur son patronyme, selon Le Parisien). Ministre de l'Education sous Lula, il a été maire de Sao Paulo de début 2013 à fin 2016. Crédité de seulement 4% des intentions de vote au début de la campagne, Fernando Haddad obtiendrait désormais 21% des voix, selon un sondage du quotidien Folha de Sao Paulo (en portugais) publié mercredi 3 octobre. "Comme Jair Bolsonaro, il est quasi assuré de se trouver au second tour", affirme Gaspard Estrada, directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes, à franceinfo.

Fernando Haddad, candidat du Parti des travailleurs à l'élection présidentielle au Brésil, lors d'une interview à Sao Paulo, le 17 septembre 2018. (DARIO OLIVEIRA / NURPHOTO / AFP)

La popularité accrue du candidat du PT a largement réduit les chances de Ciro Gomes de se qualifier. Le candidat du Parti démocratique travailliste (PDT), situé au centre-gauche, a été député, maire, gouverneur et ministre sous les présidents Itamar Franco et Lula. Il fait campagne en dénonçant la corruption, mais il n'obtiendrait que 11% des votes au premier tour, selon le sondage de Folha de Sao Paulo.

L'ancien gouverneur de l'Etat de Sao Paulo Geraldo Alckmin représente le parti de centre-droit de l'actuel président Michel Temer, le PSDB (Parti de la social-démocratie brésilienne). A 65 ans, ce "vétéran de la politique" profite d'alliances stratégiques avec d'autres partis centristes, affirme Le Monde. Il souffre néanmoins de son manque de charisme et n'est crédité que de 9 à 10% des intentions de vote.

L'ancienne ministre de l'Ecologie de Lula Marina Silva (Rede Sustentabilidade, centre-gauche) avait récolté 20% des voix lors des précédents scrutins, rappelle Le Monde. Cette fois, elle aura "des difficultés à dépasser les 5%", selon David Fleischer. De confession évangélique, cette femme de 60 ans a grandi dans une famille très pauvre en Amazonie. Elle défend des positions progressistes (notamment l'ouverture du mariage aux couples de même sexe) mais a perdu une partie de son électorat en votant pour la destitution de Dilma Rousseff, accusée de corruption, en 2016.

Les huit autres candidats sont Alvaro Dias (Podemos, centre), Cabo Daciolo (Patriota, extrême droite), Guilherme Boulos (Parti socialisme et liberté, gauche), Henrique Meirelles (Mouvement démocratique brésilien, centre-droit), João Amoêdo (Partido Novo, droite libérale), João Goulart Filho (Parti patrie libre, gauche), José Maria Eymael (Democracia Cristã, démocrate-chrétien) et Vera Lucia (Parti socialiste des travailleurs unifié, trotskiste).

Et Lula dans tout ça ?

La véritable star de cette campagne présidentielle a été Luiz Inácio Lula da Silva. L'ancien président brésilien a été condamné en appel, en janvier, à douze ans de prison pour corruption. Incarcéré en avril, Lula a toutefois maintenu sa candidature à la présidentielle. "Le PT a mené une campagne de communication très intense, arguant que Lula avait été emprisonné pour des raisons politiques, détaille David Fleischer. Cela a galvanisé ses partisans, qui continuent aujourd'hui de réclamer sa libération."

L'ancien président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors d'une visite à Itatiaiucu, dans l'Etat du Minas Gerais (Brésil), le 21 février 2018. (DOUGLAS MAGNO / AFP)

"Contrairement à ce que prédisaient ses adversaires, la stratégie de l'ancien président a payé, estime Gaspard Estrada. Il a continué de grimper dans les sondages et a mis le PT au centre de l'attention médiatique." "Avant sa condamnation, Lula était une icône. Maintenant qu'il est en prison, c'est un martyr", constate David Fleischer. Cela n'a toutefois pas empêché le Tribunal supérieur électoral de confirmer son inéligibilité, fin août.

Son remplaçant, Fernando Haddad, profite des retombées de cette stratégie médiatique. Et des conseils de son prédécesseur. "Il rend visite plusieurs fois par semaines à Lula, en prison, pour échanger avec lui, rappelle David Fleischer. Si Fernando Haddad est élu, l'ancien président sera certainement un de ses conseillers les plus influents."

La campagne a été mouvementée, non ?

"Le Brésil n'avait jamais connu une telle campagne présidentielle", assure David Fleischer. Elle a d'abord été rythmée par les péripéties judiciaires de Lula, grand favori de l'élection bien qu'incarcéré. Le suspense a pris fin le 6 septembre, quand la Cour suprême a rejeté son recours contre l'invalidation de sa candidature, "alors qu'il était crédité de 40% des intentions de vote", note Gaspard Estrada. Son successeur, Fernando Haddad, n'a été intronisé que le 11 septembre, moins d'un mois avant le premier tour et juste avant la date limite pour se déclarer candidat.

Lula a également agité la Cour suprême brésilienne, fin septembre. Un juge a autorisé le quotidien Folha de Sao Paulo à interviewer l'ancien président en prison. Cette décision a été renversée le 28 septembre par un autre magistrat de la Cour, qui souhaitait éviter la "propagation de fausses nouvelles" quelques jours avant le scrutin. La juridiction devra trancher cette question lors d'une séance plénière, dont la date n'a pas encore été fixée, rapporte Folha de Sao Paulo (en portugais). "Cette interview aurait permis à Lula de défendre la candidature de Fernando Haddad. Elle a été suspendue après que le Partido Novo, adversaire du PT, a déposé un recours devant un autre juge de la Cour suprême, souligne David Fleischer. Certains reprochent donc à la justice de vouloir se mêler de la campagne. Il est extrêmement inhabituel de voir un tel conflit ouvert au sein de la Cour suprême."

Et il n'y a pas que Lula et ses déboires : la campagne a également été bouleversée, le 6 septembre, par une attaque au couteau contre Jair Bolsonaro. Le candidat de l'extrême droite a été poignardé à l'abdomen pendant un bain de foule à Juiz de Fora, dans le sud-est du Brésil. Son agresseur a déclaré avoir agi "sur l'ordre de Dieu", mais aussi "en raison des préjugés que montre Bolsonaro à chaque fois qu’il parle de race, de religion et des femmes". Opéré à deux reprises, l'ancien militaire est sorti de l'hôpital le 29 septembre. S'il a été privé d'une partie de sa campagne sur le terrain, le candidat, aidé de ses fils, a largement médiatisé sa convalescence sur les réseaux sociaux pour continuer à mobiliser les électeurs, note le HuffPost.

Meu pai segue evoluindo e começou agora a fisioterapia.

Muito obrigado a todos pela força e pelas orações!

Pessoal do Rio de Janeiro, amanhã (domingo), às 11:00, no posto 6, tem ato pela vida de Bolsonaro, em Copacabana.

Em breve mais detalhes, tá ok?! pic.twitter.com/BMexyACPCo — Flavio Bolsonaro 177 Senador_RJ (@FlavioBolsonaro) September 8, 2018

Mais l'extrême droite peut vraiment gagner ?

Le second tour, prévu le 28 octobre, devrait logiquement voir s'affronter Fernando Haddad et Jair Bolsonaro. Le résultat de ce face-à-face est très incertain. Jusqu'à début octobre, tous les sondages donnaient le candidat de l'extrême droite perdant au second tour. Mais "les derniers résultats sont contradictoires", note le politologue David Fleischer. Une enquête publiée le 1er octobre envisage un match nul avec 42% pour les deux concurrents, alors qu'une autre voit Fernando Haddad s'imposer d'une courte tête (42,7% contre 37,3%).

Un dernier sondage, publié par Folha de Sao Paulo (en portugais) le 3 octobre, prédit une victoire très serrée de Jair Bolsonaro (avec 44% des votes, contre 42% pour son adversaire, un écart trop faible pour que ces chiffres soient significatifs). Les trois semaines de l'entre-deux-tours vont donc être cruciales pour départager les deux principaux candidats. "A ce stade, tout est encore possible", résume David Fleischer.

Il y a d'autres résultats à surveiller ?

Les 7 et 28 octobre, les Brésiliens doivent aussi élire leurs députés, deux tiers des sénateurs, ainsi que les gouverneurs et les assemblées législatives de chaque Etat. "Aucun président brésilien n'a obtenu de majorité au Parlement fédéral : tous ont dû former une coalition avec d'autres partis pour gouverner, rappelle Gaspard Estrada. Le résultat des législatives, lui aussi très incertain, est donc capital." Selon l'enseignant-chercheur à Sciences Po, "les premières estimations indiquent que le PT pourrait avoir une légère avance sur les autres partis, avec 50 à 60 députés sur 513".

Le nouveau chef d'Etat devra toutefois composer avec un Parlement très fragmenté, qui pourrait compter "plus de trente formations politiques", selon David Fleischer. "Pour former une coalition, le président va distribuer des postes de ministre ou des responsabilités au niveau fédéral aux membres des divers partis, explique le politologue de l'université de Brasilia. Il lui faudrait une majorité de 60% à 70% des élus des deux chambres pour pouvoir gouverner sans encombre."

Cette mission pourrait s'avérer encore plus compliquée pour Jair Bolsonaro, dont le parti devrait remporter moins de dix sièges à la Chambre des députés, que pour Fernando Haddad. "Le candidat du PSL est-il capable de former une coalition consolidée, en rassemblant les partis du centre ? C'est l'une des nombreuses interrogations qui pèsent sur ce scrutin", insiste David Fleischer.

Qu'est-ce qui attend le nouveau président ?

Le président élu devra très vite s'atteler à relancer l'économie, qui ne s'est pas encore remise de la récession de 2015-2016. "Il faudra engager des réformes de la sécurité sociale, dont la dette est colossale, mais aussi de la fiscalité, ce qui risque de froisser l'opinion", détaille David Fleischer. Autre chantier de taille : relancer l'emploi, dans un pays où près de 13 millions de personnes cherchent un travail (soit un taux de chômage de plus de 12%). "Pour cela, il faut attirer de nouveaux investisseurs étrangers, mais aucun des candidats n'a clairement établi de feuille de route jusqu'ici."

Le futur résident du palais du Planalto devra également enrayer la spirale de la violence armée et s'attaquer à la corruption. "Jair Bolsonaro et Fernando Haddad défendent des politiques radicalement opposées. De nombreuses incertitudes planent donc sur le futur proche, souligne le politologue brésilien. Il faudra sans doute attendre novembre, et l'annonce de la coalition et du gouvernement, pour savoir ce qui attend le Brésil."

J'ai eu la flemme de tout lire, vous me faites un résumé ?

La campagne présidentielle brésilienne a été mouvementée. La candidature de l'ancien chef d'Etat Lula, grand favori bien qu'il soit incarcéré pour corruption, a finalement été invalidée. L'homme fort de la campagne est désormais Jair Bolsonaro, un candidat d'extrême droite qui s'est illustré par ses nombreuses sorties racistes, sexistes et homophobes et sa nostalgie assumée pour la dictature militaire. Bien qu'il ait dû interrompre sa campagne sur le terrain après avoir été poignardé le 6 septembre, il est en tête des intentions de vote au premier tour.

Jair Bolsonaro devrait affronter au second tour Fernando Haddad, le remplaçant de Lula. Le doute plane toutefois sur l'issue de ce face-à-face, les sondages les plaçant au coude à coude. Quel que soit le président élu, il devra s'attaquer rapidement à des chantiers colossaux. Le Brésil, gangrené par la violence armée et la corruption, traverse une grave crise économique et compte près de 13 millions de chômeurs. Pour engager ces réformes, le futur chef de l'Etat devra toutefois réussir à former une coalition au sein d'un Parlement fragmenté : plus de 30 formations politiques devraient y être représentées à l'issue des élections législatives, qui ont lieu en même temps que la présidentielle.