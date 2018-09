Brésil : le candidat d'extrême droite à la présidentielle poignardé pendant un bain de foule

Jair Bolsonaro, candidat de l'extrême droite à la présidentielle d'octobre au Brésil, a été légèrement blessé à l'arme blanche jeudi 6 septembre lors d'un meeting de campagne, a annoncé son fils Flavio sur Twitter, assurant qu'"il va bien". Il a été frappé "à l'abdomen", précise-t-il, soulignant que la blessure est "superficielle".

Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós!