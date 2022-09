Election présidentielle au Brésil : Neymar affiche son soutien à Jair Bolsonaro

Le "Ney" a choisi son camp entre Lula et Jair Bolsonaro. Dans une vidéo publiée jeudi 29 septembre sur TikTok, la superstar du football brésilien Neymar a déclaré son soutien au président d'extrême droite, à trois jours d'une élection ultra-polarisée.

Dans cette vidéo, l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui compte plus de huit millions d'abonnés sur TikTok et près de 180 millions sur Instagram, mime en souriant une chanson qui appelle à voter Jair Bolsonaro. Pour le chef de l'Etat sortant, distancé dans les sondages par l'ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, il s'agit d'un soutien de poids. Il a d'ailleurs repartagé cet extrait sur Twitter.

— Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) September 29, 2022

La veille, mercredi, le capitaine de la sélection brésilienne de football avait salué la visite du président sortant dans un centre pour enfants qu'il a fondé à Sao Paulo. "Je vous remercie pour votre illustre visite. J'aimerais beaucoup être là mais malheureusement je suis loin, y expliquait le numéro 10 de la Seleçao. J'espère que vous profiterez de cette visite à l'institut, le plus bel objectif que je poursuis dans la vie, et je suis très heureux que vous soyez là", a-t-il ajouté avant d'envoyer un baiser de la main.

Une rencontre entre Neymar et Bolsonaro en 2019

Accompagné de deux anciens ministres, Tarcisio Gomes de Freitas, candidat au poste de gouverneur de Sao Paulo, et Marcos Ponte, qui se présente au sénatoriales, Jair Bolsonaro a échangé avec des jeunes, les exhortant à "respecter" leurs parents et leurs enseignants, puis déjeuné avec eux dans le réfectoire, selon des vidéos publiées par l'institut.

Neymar et Bolsonaro se sont rencontrés au moins une fois, en 2019, lors de la Copa America disputée au Brésil. Il y a un mois, le président a posté une photo de lui avec un ballon que Neymar lui aurait donné. Le maillot de l'équipe nationale de football du Brésil, aux couleurs verte et jaune du drapeau national, est l'emblème porté par les partisans du président d'extrême droite lors de manifestations et rassemblements de soutien.