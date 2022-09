Élection présidentielle au Brésil : Lula et Jair Bolsonaro s'affrontent

À l'approche de l'élection présidentielle brésilienne, qui aura lieu dimanche 2 octobre, les deux candidats, Lula et Jair Bolsonaro, s'affrontent. Tous les deux ont déjà dirigé le pays.

À l'occasion de l'élection présidentielle au Brésil, Jair Bolsonaro, président sortant d'extrême droite, est opposé à Lula, candidat de la gauche ouvrière et ancien président. Dans ce duel, tout est permis, même les insultes. Depuis quatre ans, le président ultraconservateur partage ses propos racistes, homophobes, sexistes. "Nous sommes un pays qui ne veut pas discuter de la légalisation de l'avortement", assure Jair Bolsonaro, président du Brésil et candidat à la présidentielle qui aura lieu dimanche 2 octobre.

Les deux hommes dénigrent leur adversaire

De son côté, Lula dit vouloir défendre les plus pauvres, alors que 33 millions de Brésiliens souffrent de la faim. "Ce gouvernement a causé trop de souffrance : le retour de la faim, le chômage et l'inflation record", énumère Luiz Inacio Lula da Silva, ancien président du Brésil et candidat à la présidentielle. Jair Bolsonaro ne cesse d'attaquer Lula, qui a passé 18 mois en prison pour corruption, même s'il a été depuis blanchi. Lula reproche au président actuel sa gestion de la pandémie de Covid-19.