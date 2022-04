Brésil : le retour tant attendu du carnaval de Rio

Une explosion de couleurs et de paillettes. Les habitants de Rio (Brésil) l’attendaient avec impatience. Le plus célèbre des spectacles brésiliens reprend enfin ses droits, dans cette avenue du sambodrome de Rio. En coulisses, les femmes vêtues d’énormes tutus traditionnels se préparent. Une première nuit de magie retrouvée, après plus de deux ans de pandémie, qui ont traumatisé la ville merveilleuse.

Des mois de préparation

Dans de grands hangars au cœur de Rio, cela fait plus de sept mois que les écoles de samba se préparent dans le plus grand secret. Chaque école dépense environ 250 000 euros par défilé, cette année elles ont bénéficié de l’aide de la mairie et du gouvernement régional. Le carnaval de Rio a rapporté plus de 800 millions d’euros à la ville lors de sa dernière édition, cette année les autorités s’attendent à près de deux fois moins de recettes.