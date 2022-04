EN IMAGES. Après deux ans d'absence, le carnaval enflamme le "sambadrome" de Rio de Janeiro

Les célèbres festivités brésiliennes se tiennent du vendredi 22 au samedi 23 avril.

Le retour du "plus grand spectacle de la Terre". Le coup d'envoi du carnaval de Rio de Janeiro (Brésil) a été donné vendredi 22 avril dans la soirée, après deux ans d'absence due au Covid-19. Tout au long de la nuit, six écoles de samba se sont succédé sur le "sambadrome", une avenue de 700 mètres bordée de gradins bondés. L'école de samba Imperatriz a été la première à s'avancer, avec ses chars monumentaux dorés et quelque 3 000 danseurs et percussionnistes aux costumes blancs et argentés.

Six autres défileront dans la nuit de samedi à dimanche, à la conquête du titre de championne de cette édition 2022. Le carnaval de Rio se tient cette année avec deux mois de retard sur le calendrier, les autorités ayant préféré repousser cette fête géante en raison du variant Omicron.

L'édition précédente avait été annulée en raison de la pandémie. Le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé au monde par le Covid-19, avec plus de 660 000 morts. La crise sanitaire a en outre plongé le pays dans la récession.