Vietnam : à la découverte du parc aquatique Ho Thuy Tien, laissé à l’abandon après une faillite

Le 20 Heures poursuit sa série de l'été sur les lieux abandonnés dans le monde. Dimanche 13 août, direction le Vietnam, où un parc aquatique gigantesque à Hué a fait faillite avant même son ouverture.

Du haut de son promontoire en béton, c’est comme s’il assistait impassible au déclin de ce qui devait être l’un des principaux sites touristiques du Vietnam. Le dragon est l’emblème du parc aquatique d’Ho Thuy Tien, aujourd’hui complètement à l’abandon. Le projet, à 3 millions d’euros, a fait faillite. Il est fermé aujourd’hui au public, mais il est toujours possible de le découvrir. Un couple d’Allemand rêvait de découvrir le lieu. Le site, officiellement interdit aux visiteurs pour des raisons de sécurité, reste facile d’accès. Au bout du chemin, le couple tombe nez à nez avec le dragon du parc. Inauguré il y a 20 ans, le parc n’est resté ouvert que six mois, faute d’attractivité.

Pourvoyeur d’emplois à l’époque

Les installations, réparties sur 50 hectares, ont plutôt bien résisté aux assauts du temps. Au cœur du parc, dans un amphithéâtre, les bassins et les gradins sont encore en bon état et laissent place à l’imagination. Avec la fermeture du parc, c’est un gros pourvoyeur d’emplois qui s’est envolé. Désormais, l’un des anciens salariés est chargé par la mairie de surveiller les lieux. Nguyen Van Tra regrette que la création d’un tel bassin d’emplois ait fini en échec. "Je suis du coin, et j’aimerais bien que cette zone se développe à nouveau, devienne un centre touristique ou d’affaires. Cela apporterait un meilleur revenu aux habitants", explique-t-il. Aujourd’hui, le parc est devenu aussi le terrain de jeu des grapheurs et des pilotes de drones.