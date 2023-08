Afghanistan : des habitants font le choix du retour

En août 2021, l’Afghanistan retombait aux mains des talibans. Plus de deux millions de personnes avaient tenté de fuir le pays au péril de leur vie. Deux ans plus tard, certains Afghans ont décidé de rentrer au pays, notamment des femmes. Un retour qui interroge.

Selon les talibans, plus de 900 000 Afghans seraient de retour, un chiffre impossible à vérifier. Sur les hauteurs de Kaboul, Farah arrive d’Allemagne et avait le mal du pays depuis qu’elle est partie, toute petite. “Quand je vois cette vue, je me dis que je suis tellement heureuse d’être en Afghanistan”, affirme-t-elle. Elle désire être la voix des Afghanes qui croient en un avenir meilleur, possible avec les talibans. “Les Afghanes sont la colonne vertébrale de cette société”, ajoute-t-elle.

Les études pessimistes quant au futur du pays

Sa parole porte jusqu’aux hautes autorités. Elle défend avec acharnement le droit des femmes. Aujourd’hui, dans l’Afghanistan des talibans, la liste des interdictions s’allonge : les femmes ne peuvent plus travailler dans les ONG ou à l’ONU avec les étrangers, les fillettes ne peuvent pas aller à l’école après le CM2, et les salons de beauté sont désormais interdits. Certaines études sont pessimistes quant à l’avenir du pays, notamment une des Nations unies qui dit qu’une femme sur deux souffre de stress, d’anxiété alors que le taux de suicide augmente.