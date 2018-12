Indonésie : un tsunami fait plus de 220 morts

Sur la plage de Java (Indonésie), un mur d'eau s'abat sur des musiciens samedi 22 décembre et sème la panique. Dimanche 23 décembre, le chanteur du groupe partage sa peine sur les réseaux sociaux. Ce tsunami meurtrier déferle à 21 h 30 sur les îles de Java et Sumatra (Indonésie) après l'éruption du volcan Krakatoa. Dans la nuit, les habitants se réfugient sur les hauteurs. Ils constatent dimanche 23 décembre au matin les dégâts. Des maisons broyées, des voitures renversées et de nombreuses victimes.

800 blessés selon un premier bilan

Les secouristes exhument des corps. "Je n'ai pas compris ce qui s'est produit. J'ai une main cassée et mon mari a la jambe touchée", témoigne une habitante. 800 blessés ont déjà été pris en charge par les urgences. Les morgues sont submergées : 222 victimes sont à ce jour comptabilisées. Les corps sont emmenés par les pompes funèbres comme le veut la tradition musulmane.

