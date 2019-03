Nouvelle-Zélande : les héros de Christchurch

Ils sont deux policiers à avoir été filmés. Deux policiers d’un commissariat de quartier. À Christchurch, ils viennent d’interpeller le terroriste qui vient de tuer 49 personnes. Sur les images, on les voit braquer le terroriste avec leur arme, et l’interpeller sur la voiture. Un acte immédiatement salué par la Première ministre du pays. "La police a répondu immédiatement à l’appel qu’elle a reçu suite à cet attentat. L’individu était en détention 36 minutes après le premier appel", dévoile Jacinda Ardern.

Héros, mais choqués

Brenton Tarrant se définit comme un fasciste et raciste. Il a ouvert le feu dans deux mosquées à l’heure de la prière et a tué 49 personnes, en blessant plusieurs autres. Un père de famille, présent dans la mosquée, a pris tous les risques pour sauver ses concitoyens. "Je vais être honnête avec vous, je n’ai pas réfléchi. Ma seule préoccupation était de sauver d’autres personnes afin qu’elles ne soient pas blessées. J’ai ramassé cette arme et ai constaté qu’il n’y avait plus de balles ; je lui ai dit ‘viens, je suis là’ et je l’ai poursuivi. Quand il est entré dans la voiture, je ne savais pas s’il avait encore des armes. J’ai pris son fusil et je l’ai jeté comme une lance et ça cassé la vitre de sa voiture", a -t-il témoigné à la télévision néo-zélandaise.

D’autres se sont cachés sous des corps. "Il tirait vers le sol, même sur ceux qui étaient par terre et déjà morts", témoigne un autre homme encore très choqué. Un pays encore traumatisé par cette tuerie sanglante.

