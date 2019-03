Nouvelle-Zélande : le tireur est un terroriste d’extrême droite

Après l’attentat qui a tué 49 personnes à Christchurch, les enquêteurs ont retrouvé dans sa voiture un manifeste. Dedans, sa radicalisation est détaillée. Mais la police a également retrouvé dans la voiture un impressionnant arsenal : chargeurs et armes où il a fait inscrire en blanc dessus des noms de néonazis et de militants d’extrême droite qu’il admirait. Quand il a fait irruption dans la mosquée, il était aussi en tenue de combat : "Il portait un casque, des lunettes, et une tenue de camouflage de type M16", raconte un témoin.

Le Premier ministre australien a vivement condamné son acte, l'homme étant originaire d'Australie. Dans son manifeste, le tireur se présente comme un "blanc ordinaire", et présente son idéologie raciste et islamophobe. Son projet : "assurer le futur de son peuple". Un des éléments déclencheurs aurait été l’attentat de Stockholm (Suède) en 2017, alors qu’il aurait été en contact avec Anders Behring Breivik. Il y évoque également un séjour en France et dit regretter la défaite de Marine Le Pen.

