L'adolescent qui a écrasé un œuf sur la tête d'un sénateur australien récolte 70 000 dollars et promet de partager les dons avec les victimes

Il a été surnommé "Egg boy". A 17 ans, l'Australien Will Connolly est devenu une star planétaire après avoir écrasé un œuf sur la tête du sénateur australien Fraser Anning, samedi 16 mars. Cet élu d'extrême droite avait imputé le double attentat de Christchurch au "programme d'immigration ayant permis à des fanatiques musulmans d'immigrer en Nouvelle-Zélande".

Someone has just slapped an egg on the back of Australian Senator Fraser Anning's head, who immediately turned around and punched him in the face. @politicsabc @abcnews pic.twitter.com/HkDZe2rn0X