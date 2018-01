Etats-Unis : fermée pour "shutdown", la statue de la Liberté va rouvrir grâce à l'Etat de New York

"Nous ne permettrons pas la fermeture de ce symbole de liberté et d'opportunités", a assuré sur Twitter le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, dimanche 21 janvier.

Elle échappera finalement au "shutdown", la fermeture partielle de l'administration fédérale américaine. Fermée aux touristes depuis samedi en raison du bras de fer budgétaire au Congrès, la statue de la Liberté rouvrira lundi 22 janvier, grâce à l'action de l'Etat de New York.

"L'Etat de New York va rouvrir la Statue de la Liberté et Ellis Island", a tweeté dimanche le gouverneur démocrate de l'Etat de New York, Andrew Cuomo. "Nous ne permettrons pas la fermeture de ce symbole de liberté et d'opportunités", a-t-il assuré.

New York State will reopen the Statue of Liberty and Ellis Island. We will not stand by as this symbol of freedom and opportunity goes dark. pic.twitter.com/s73nTc8ipK — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) January 21, 2018

La statue "est importante pour l'économie" de la région, a-t-il ajouté, mais "elle est plus que ça. C'est un symbole de New York et de nos valeurs (...) Son message n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui."

4,5 millions de visiteurs chaque année

Les employés fédéraux nécessaires à la réouverture des deux sites seront ainsi payés par l'Etat de New York, pour un coût d'environ 65 000 dollars par jour, a précisé Andrew Cuomo lors d'un point presse.

La statue de la Liberté et le musée de l'immigration d'Ellis Island ont fermé samedi matin. Ils sont en moyenne visités par quelque 4,5 millions de touristes chaque année. Des centaines de touristes ont ainsi été pris par surprise samedi, même si les responsables du site ont rapidement proposé des tours en bateau pour approcher la statue, ou des remboursements.

Depuis samedi, des administrations fédérales sont réduites aux services jugés "essentiels", faute de compromis budgétaire entre démocrates et républicains au Congrès, dû à un désaccord sur la question très sensible de l'immigration.