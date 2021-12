Chili : un tournant historique après la victoire de la gauche à la présidentielle

Dans les rues de Santiago, la capitale du Chili, il était impossible de distinguer un visage parmi la marée humaine qui a déferlé pour fêter la victoire de Gabriel Boric, candidat soutenu par l’union de la gauche face à l’extrême droite. Ses partisans espèrent du changement dans un pays longtemps gouverné par un président libéral. "Je suis très heureuse, je pense que la façon de gouverner sera très différente", déclare une Chilienne.

Taxer les plus riches

À la nuit tombée, devant un parterre de citoyens chiliens, le jeune chef d’État apparaît, porté sur scène à l’image d’une rockstar. Il souhaite taxer les plus riches pour améliorer le système de soins, l’éducation et les retraites : "Nous allons élargir les droits sociaux. Notre réforme fiscale sera responsable, ainsi que notre programme économique. Cela nous permettra d’améliorer les retraites et la santé", a-t-il ainsi promis.