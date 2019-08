Emmanuel Macron sur l'Amazonie : le président de la République a-t-il une position hypocrite ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"Nous allons agir" : Emmanuel Macron se pose aujourd'hui en grand défenseur de l'Amazonie. Il propose des investissements pour lutter contre la déforestation, pour aider les habitants à trouver d'autres activités. Et c'est nouveau, il est depuis peu contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur, donc le Brésil. Mais certains l'accusent d'être hypocrite. Pourquoi ?

L'élevage, responsable de la déforestation

D'abord Yannick Jadot, le député européen (EELV), pointe la responsabilité de la France dans la destruction de l'Amazonie, via les importations de soja. "Emmanuel Macron, son gouvernement favorise le développement d'un élevage où les animaux ne voient jamais la nature, mais sont nourris au soja brésilien. Si on n'attaque pas structurellement ces modèles-là, c'est de la blague, c'est de la foutaise, c'est un jeu de communication", s'insurge l'eurodéputé sur Franceinfo. La France importe entre 3 et 4 millions de tonnes de soja par an, principalement en provenance du Brésil et de l'Argentine, qui sert en grande majorité à nourrir les animaux d'élevage. L'élevage, justement, est la principale source de déforestation aujourd'hui au Brésil.