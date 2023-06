Alpinisme : un guide de haute montagne porte secours à un alpiniste en grande difficulté sur le mont Everest

Un alpiniste, qui se trouvait en grande détresse dans le "couloir de la mort" à plus de 8 000 mètres d’altitude a été secouru par un sherpa le 12 mai dernier. Il l’a porté sur son dos pendant six heures sur les pentes du mont Everest au Népal.

C’est un sauvetage sans précédent qui a eu lieu sur le massif de l’Everest, au Népal. Un alpiniste a été secouru à 8 000 mètres d’altitude dans un site surnommé le "couloir de la mort". Il faisait – 30 °C. Le 18 mai dernier, un sherpa découvre un alpiniste seul, recroquevillé, tremblant, et en danger de mort. Le sherpa va alors convaincre son groupe d’abandonner la conquête du sommet, et aider l’homme à l’envelopper le plus solidement possible.



"C’était une tâche très difficile"

Pour le redescendre, il doit le charger sur ses épaules. "Quand je l’ai trouvé dans cet état-là, mon cœur m’a dit de ne pas le laisser là", explique Gelje Sherpa, guide de haute montagne. Le sherpa va s’engager dans une descente ardue, longue de six heures. "C’était une tâche très difficile. Il était impossible de le traîner au sol sur certaines sections", poursuit-il. L'alpiniste est finalement pris en charge par un hélicoptère au camp n°3, avant d’être amené à l’hôpital. 12 personnes sont mortes cette année sur le toit du monde, et cinq sont portées disparues.