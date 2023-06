Environnement : "Polluants éternels, un poison en héritage", l’enquête de France 3 Rhône-Alpes qui accable Arkema

France 3 Rhône-Alpes, E. Rosso, V. Diguat, D. Mollard - France 3

Le groupe chimique Arkema est attaqué en justice par dix associations et 37 habitants qui vivent dans la vallée de la chimie, au sud de Lyon, la zone de France la plus polluée au PFAS. Des molécules chimiques ont été retrouvées dans le sang d'habitants et des salariés. C'est ce que révèle une enquête de France 3 Rhône-Alpes.

L’histoire comme à Pierre-Bénite, sur le Rhône. Depuis toujours, la chimie française y dessine l’horizon, un héritage industriel toujours charrié par les eaux. Louis Delon traque aujourd’hui un poison bien particulier. A la tête d’un collectif de citoyens, l’ancien chimiste est parti en croisade contre les PFAS (Per-& polyfluoroalkyl substances), un poison invisible, inodore, incolore et éternel. "Le problème de ces molécules-là, c’est qu’on sait les fabriquer, par contre on ne sait pas les dégrader, et la nature non plus. C’est pour ça qu’on les appelle les polluants éternels", explique-t-il. Des salariés exposés aux molécules Les PFAS vont-ils être à l’origine d’un scandale sanitaire ? À Pierre-Bénite, les industriels rejettent ce polluant dans l’environnement depuis des décennies. En France, les PFAS ne sont pas réglementés. France 3 Rhône-Alpes a enquêté durant plusieurs autour de l’usine, rencontré les salariés, et découvert que ces derniers ont été exposé aux molécules. "Ça me met la rage. Je n’ai même pas la quarantaine, je commence déjà avec des troubles de santé assez importants", confie anonymement l’un d’eux. L’équipe de France 3 a fait analyser les polluants dans le sang des riverains de l’usine. Eux aussi sont contaminés. "Polluants éternels, un poison en héritage" une enquête de région, diffusée mercredi sur France 3 Auvergne Rhône-Alpes et à retrouver sur le site de france.tv.