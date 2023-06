Justice : le procès de Shaïna, brûlée vive en 2019, s’est ouvert à Beauvais

Le procès du meurtre de Shaïna, poignardée et brûlée vive à Creil dans l’Oise en 2019, s’est ouvert lundi 5 juin dans la matinée pour une semaine devant la cour d’assises des mineurs de Beauvais. Le principal accusé est son ex petit ami de l’époque.

Des notes de musique de violoncelle sont entendues lundi 5 juin devant le palais de justice de Beauvais (Oise). Elles sont en hommage à Shaïna, 15 ans, assassinée à Creil, poignardée et brûlée car elle était enceinte selon l’accusation. Le procès de son assassin présumé s’est ouvert dans la matinée, il concerne son ex petit ami de 17 ans à l’époque. Le frère de la victime attendait ce procès depuis trois ans. “On vient avec détermination et colère, et en quête de la manifestation de la vérité”, souligne Yasin Hansye.

Tombée dans un guet-apens

Le 25 octobre 2019, les policiers retrouvent le corps calciné de la jeune femme dans un cabanon à Creil (Oise). Elle serait tombée dans un guet-apens tendu par son petit-ami qui lui reprochait d’être enceinte selon les enquêteurs. “Il y a quand même un symbole autour de Shaïna du fait de son calvaire et de son jeune âge”, précise Me Negar Haeri, avocate de la famille. À plusieurs reprises dans le passé, Shaïna avait été agressée sexuellement et avait porté plainte. Ce féminicide est le symbole des dysfonctionnements pour les associations.