Soudan : le viol comme arme de guerre toujours en usage au Darfour

En dépit de la rencontre entre le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok et le chef rebelle Abdel Wahid Nour, le 29 septembre 2019 à Paris, la situation au Darfour est toujours "en ébullition". "Puis-je vous demander une faveur ?", dans un tweet démarrant par ces mots, le site SudanUprising tire la sonnette d’alarme.

Again I will say this: if these crimes were committed in Khartoum the gov would act promptly. Let’s rise to the challenge and speak up to #SaveDarfur and bring justice for the women of Darfur #SudanUprising #مجزرة_القيادة_العامة #السودان_الدوله_المدنيه #العدالة_للناجيات https://t.co/SKdDeEkhgY