Nigeria : quatre religieuses enlevées par des hommes armés

Des hommes armés ont enlevé, dimanche 21 août, quatre religieuses catholiques dans l'Etat d'Imo, dans le sud-est du Nigeria où les kidnappings contre rançons sont légion. "Quatre soeurs de l'église catholique ont été kidnappées", a déclaré le porte-parole de la police d'Imo, Michael Abattam. Elles ont été enlevées près de la ville d'Okigwe alors qu'elles se rendaient à la messe. "Nous sommes sur la trace des ravisseurs en vue de libérer les victimes", a-t-il ajouté. Aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué cet enlèvement.

Rançons

Les kidnappings sont fréquents dans le pays le plus peuplé d'Afrique, frappé par une grave crise économique et aux prises avec une criminalité quasi-généralisée. Si certains otages sont parfois tués, la plupart sont relâchés après le paiement d'une rançon. Ces derniers mois, le clergé a été de plus en plus visé par les criminels a priori non pas pour des raisons religieuses ou idéologiques, mais plutôt parce que l'Eglise est perçue comme ayant la capacité de mobiliser les fidèles pour payer les rançons.

Séparatisme

Le sud-est du Nigeria connaît également une recrudescence des violences imputées au Mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra (Ipob). L'Ipob, qui cherche à voir renaître un État séparé pour l'ethnie Igbo, a nié à plusieurs reprises être responsable des violences dans la région. La proclamation d'indépendance de la République du Biafra avait entraîné une guerre civile de 30 mois entre 1967 et 1970. Le conflit avait fait plus d'un million de morts, principalement des Igbo, surtout de famine et de maladie.