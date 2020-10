Faim dans le monde : un constat inquiétant

La faim dans le monde continue de toucher de plus en plus de personnes aux quatre coins du globe. La journaliste Claire Giroud dresse un bilan alarmant : aujourd’hui ce sont 690 millions de personnes qui sont sous-alimentées dans le monde. Des chiffres très inquiétants et qui laissent même penser que cela pourrait s’aggraver dans le futur et retourner au niveau d’avant 2005. L’Asie reste le continent le plus touché.

Le coronavirus va aggraver la situation

Plusieurs facteurs expliquent la faim dans le monde, allant des conflits armés aux soucis économiques, en passant par les aléas climatiques. Claire Giroud souligne également l’impact du coronavirus. Cette épidémie a engendré une baisse des revenus de nombreuses populations ainsi que l’augmentation globale des prix des aliments. Il est également plus compliqué pour certains pays de s’approvisionner en nourriture.